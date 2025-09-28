Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

#UCRANIA 🇺🇦 ⚡️💥🔥 – Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5 — InfoKoldo (@Info_Koldo) September 28, 2025

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση. Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Στα δυτικά της Ουκρανίας, η γειτονική Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

Συναγερμός στο Κίεβο

Σφοδρό βομβαρδισμό δέχθηκε το Κίεβο νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πέταξαν πάνω από την πόλη και τη γύρω περιοχή ενώ ακουγόταν ο ήχος από αντιαεροπορικά πυρά στη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση ήταν σε εξέλιξη στις 7.20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Κάποιοι κάτοικοι έσπευσαν να προστατευθούν στους υπόγειους σταθμούς του μετρό. Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.