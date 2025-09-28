Το Ιράν καταδίκασε την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω έντονων διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι κυρώσεις, που περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων και οικονομικά μέτρα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.

Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δηλητηριάζει εδώ και χρόνια τις σχέσεις της χώρας με τη Δύση. Οι δυτικές δυνάμεις, μαζί με το Ισραήλ, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την κατασκευή ατομικής βόμβας. Το Ιράν, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και επιμένει ότι η χρήση πυρηνικής ενέργειας αφορά αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, το υπουργείο κατήγγειλε την «αδικαιολόγητη» επαναφορά των «παράνομων» κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τις χώρες να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή τους.