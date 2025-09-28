Η Amazon κατέληξε σε ιστορικό συμβιβασμό με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, αποφεύγοντας δίκη για κατηγορίες ότι παραπλάνησε τους χρήστες ώστε να εγγραφούν στο Prime και δυσχέρανε την ακύρωση της συνδρομής.

Από το ποσό αυτό:

1,5 δισ. δολάρια θα διατεθούν σε επιστροφές χρημάτων προς τους συνδρομητές Prime (έως 51 δολάρια ανά άτομο).

1 δισ. δολάρια θα δοθούν στο αμερικανικό δημόσιο ως πρόστιμο.

Ποιοι είναι δικαιούχοι επιστροφής

Μπορούν να λάβουν αποζημίωση όσοι:

Εγγράφηκαν στο Amazon Prime στις ΗΠΑ από 23 Ιουνίου 2019 έως 23 Ιουνίου 2025 ή προσπάθησαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους αλλά δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία.

Σημαντικό: Οι αποζημιώσεις αφορούν μόνο χρήστες στις ΗΠΑ. Συνδρομητές εκτός Αμερικής δεν είναι δικαιούχοι.

Πώς θα γίνουν οι επιστροφές; Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις:

1. Αυτόματες επιστροφές (Wave 1)

Αφορά συνδρομητές που γράφτηκαν μέσω «παραπλανητικών σελίδων εγγραφής» (checkout, Prime Video, κ.ά.) και δεν έκαναν χρήση άνω των 3 Prime παροχών σε διάστημα 12 μηνών.

Αυτοί θα λάβουν αυτόματα τα 51 δολάρια μέσα σε 90 ημέρες, χωρίς αίτηση.

2. Αιτήσεις (Wave 2)

Για όσους γράφτηκαν σε παρόμοιες συνθήκες ή δεν κατάφεραν να ακυρώσουν τη συνδρομή.

Θα λάβουν email με link σε ειδική σελίδα της Amazon, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν φόρμα αίτησης.

Έχουν προθεσμία 180 ημερών από την παραλαβή της φόρμας.

Η Amazon έχει 30 ημέρες να εξετάσει αν πληρούνται τα κριτήρια.

Τι αλλάζει στο Prime: Η Amazon δεσμεύτηκε να βελτιώσει τη διαφάνεια στην εγγραφή και να παρέχει πιο απλή διαδικασία ακύρωσης. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία «δεν συνιστά παραδοχή ενοχής».

Για ενημερώσεις σχετικά με το πώς να καταθέσουν αίτηση οι χρήστες, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο Amazon.com/prime και στο app της εταιρείας.