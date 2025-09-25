Σε έναν ιστορικό διακανονισμό ύψους 2,5 δισ. δολαρίων με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου κατέληξε η Amazon, με τον γίγαντα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου να κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους πελάτες του, προκειμένου να εγγραφούν στις συνδρομές Prime και κατόπιν έκανε δύσκολο να ακυρώσουν αυτές τις συνδρομές.

Η εταιρεία από το Σιάτλ θα πληρώσει 1 δισ. δολάρια σε αστικά πρόστιμα -το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου- ενώ 1,5 δισ. δολάρια θα καταβληθεί σε καταναλωτές που εγγράφηκαν ακούσια στο Prime ή αποτράπηκαν από το να ακυρώσουν τις συνδρομές τους, δήλωσε η Επιτροπή την Πέμπτη (25/9). Στους πελάτες του Prime που δικαιούνται αποζημίωσης, περιλαμβάνονται όσοι ενδέχεται να έχουν εγγραφεί για συνδρομή μέσω του «Single Page Checkout» της εταιρείας μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσε την Amazon στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Σιάτλ πριν από δύο χρόνια, ισχυριζόμενη πάνω από μια δεκαετία νομικών παραβιάσεων. Αυτό περιελάμβανε παραβίαση του Νόμου για την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης των Ηλεκτρονικών Αγοραστών, ενός νόμου του 2010 που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν για τι χρεώνονται στο διαδίκτυο. Η Amazon δεν παραδέχτηκε κανένα αδίκημα στον διακανονισμό.

Το Amazon Prime παρέχει στους συνδρομητές προνόμια που περιλαμβάνουν ταχύτερη αποστολή, streaming βίντεο και εκπτώσεις σε αμερικανικό πολυκατάστημα έναντι του ποσού των 139 δολαρίων ετησίως ή των 14,99 δολαρίων το μήνα. Είναι ένα βασικό και αναπτυσσόμενο κομμάτι της επιχείρησης της Amazon, με περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη. Στην τελευταία οικονομική της έκθεση, η εταιρεία ανέφερε ότι τον Ιούλιο κατέγραψε καθαρά έσοδα άνω των 12 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες συνδρομής, αύξηση 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει ετήσιες και μηνιαίες χρεώσεις που σχετίζονται με τις συνδρομές Prime, καθώς και άλλες υπηρεσίες συνδρομής, όπως οι πλατφόρμες μουσικής και ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η εταιρεία δήλωσε, ότι εξηγεί με σαφήνεια τους όρους της Prime πριν χρεώσει τους πελάτες και ότι προσφέρει απλούς τρόπους ακύρωσης συνδρομής, μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και μέσω διαδικτυακής συνομιλίας. «Οι σποραδικές δυσαρέσκειες και τα λάθη των πελατών είναι αναπόφευκτα – ειδικά για ένα πρόγραμμα τόσο δημοφιλές όσο το Amazon Prime», δήλωσε η Amazon σε κατάθεσή της τον περασμένο μήνα.