Η Κίνα για ακόμη μία φορά αιφνιδίασε τον κόσμο με ένα τεχνολογικό επίτευγμα που συνδυάζει καινοτομία, καθαρή ενέργεια και στρατηγικό όραμα.

Η νεοφυής εταιρεία Sawes Energy Technology ανακοίνωσε την επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση της S1500, της μεγαλύτερης και ισχυρότερης ιπτάμενης αιολικής τουρμπίνας που έχει κατασκευαστεί έως σήμερα. Η συσκευή, με σχήμα αερόπλοιου, πέτυχε ιστορικό ορόσημο παράγοντας ένα μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας σε πτήση, γεγονός που την καθιστά το πρώτο σύστημα αυτού του τύπου που φτάνει σε τέτοιο επίπεδο ισχύος.

Η S1500 είναι εντυπωσιακή σε διαστάσεις: όσο μια κανονική μπασκετική σάλα (28×15 μέτρα) και ύψος που αντιστοιχεί σε 13ώροφο κτίριο. Εξωτερικά θυμίζει αερόπλοιο, αλλά λειτουργεί ουσιαστικά ως αιωρούμενος ανεμογεννήτριας. Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, στην έρημο της Σιντζιάνγκ, το πρωτότυπο υπεβλήθη σε δοκιμές συναρμολόγησης σε ακραίες συνθήκες, ελέγχους πίεσης, πτήσεις ημέρας και νύχτας, καθώς και δοκιμές με ισχυρούς ανέμους. Οι μηχανικοί επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα πέτυχε όλους τους στόχους.

Πέρα από το εντυπωσιακό της εμφάνισης, η S1500 αποτελεί μια άμεση λύση για απομονωμένες κοινότητες ή περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Η λογική είναι απλή: ανυψώνεις την τουρμπίνα σε ύψη όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι και σταθερότεροι – ακόμη και στη στρατόσφαιρα – και παράγεις ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να χρειάζεσαι δαπανηρές επίγειες υποδομές. Έτσι μπορεί να καλύψει ανάγκες από μικρά νησιά έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

Η τεχνολογική σημασία είναι καθοριστική. Σύμφωνα με τη Sawes, η απόδοση της S1500 είναι 30 φορές ισχυρότερη από αντίστοιχες διεθνείς προσπάθειες. Η καινοτομία αυτή δίνει σάρκα και οστά σε μια ιδέα που είχε διατυπώσει ήδη από το 1957 ο διάσημος επιστήμονας Τσιάν Σουεσέν.

Τα σχέδια της Κίνας είναι φιλόδοξα: στοχεύει να παράγει χιλιάδες ιπτάμενες τουρμπίνες τα επόμενα χρόνια. Οι εφαρμογές θα εκτείνονται από εμπορικές μονάδες παραγωγής έως γεωργικές δραστηριότητες και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός δικτύου. Παράλληλα, η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε νέο μοντέλο που θα ξεπερνά το ένα μεγαβάτ, ώστε να φτάσει τα επίπεδα ισχύος των συμβατικών αιολικών πάρκων.

Η επιλογή αυτής της τεχνολογίας εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να καθοδηγήσει την παγκόσμια μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια. Οι ιπτάμενες τουρμπίνες έχουν ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα – δεν χρειάζονται εκτεταμένες κατασκευές στο έδαφος – και προσφέρουν σταθερή παροχή ηλεκτρισμού ακόμα και σε περιοχές χωρίς αξιόπιστο δίκτυο.

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο διακύβευμα, η S1500 συμβολίζει την ικανότητα της Κίνας να συνδυάζει έρευνα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και γρήγορη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό που σήμερα μοιάζει με παράξενο αερόπλοιο στον ουρανό της Σιντζιάνγκ, μπορεί πολύ σύντομα να αποτελέσει καθημερινή λύση για φθηνή και βιώσιμη ενέργεια εκεί όπου είναι πιο αναγκαία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Κινέζοι…