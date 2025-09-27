Το ισραηλινής προέλευσης αντιαεροπορικό σύστημα Patriot λειτουργεί στην Ουκρανία εδώ και έναν μήνα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες των τελευταίων μηνών.

«Το ισραηλινό σύστημα Patriot λειτουργεί στην Ουκρανία. Λειτουργεί εδώ και ένα μήνα. Θα λάβουμε δύο επιπλέον συστήματα Patriot το φθινόπωρο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου.

Ήδη από τον Μάιο, η εφημερίδα The New York Times είχε αναφέρει πως ένα σύστημα Patriot που βρισκόταν παλαιότερα στο Ισραήλ θα μεταφερθεί στην Ουκρανία. Ετσι η Ουκρανία θα μπορούσε σύντομα να διαθέτει έως και δέκα πλήρως επιχειρησιακές συστοιχίες Patriot.

Τον Ιούνιο, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουκρανία Μάικλ Μπρόντσκι, επιβεβαίωσε ότι συστήματα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για την προστασία του ισραηλινού εναέριου χώρου έχουν πλέον αναπτυχθεί για την άμυνα των ουκρανικών πόλεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η χώρα του θα παραδώσει στην Ουκρανία το πρώτο πακέτο αμερικανικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και ανταλλακτικών για τα Patriot.

«Η Ολλανδία θα παραδώσει ένα πακέτο αμερικανικών οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και πυραύλων Patriot, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η Ολλανδία θα είναι «ο πρώτος σύμμαχος του ΝΑΤΟ» που προχωρά σε αυτή την ενέργεια.

Τέλος, η Ουκρανία διαμορφώνει πλέον ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, στο οποίο εντάσσονται τα γερμανικά συστήματα IRIS-T και Gepard, το γαλλοϊταλικό SAMP/, αμερικανικές συστοιχίες Patriot με στόχο την καλύτερη προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών από αεροπορικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Euractiv