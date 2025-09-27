O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, κατηγορώντας τον για πολιτικές σκοπιμότητες και υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί προωθούν «τρανς για όλους». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πανάκριβα παπούτσια γκολφ που φορά, αξίας 300 δολαρίων, με τα οποία απολαμβάνει «άνεση κάτω από τα πόδια του όλη μέρα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επιβιβάστηκε στο Marine One, φορώντας εντυπωσιακά λευκά παπούτσια γκολφ της εταιρείας Footjoy, συγκεκριμένα το μοντέλο MyJoys Premiere Series Packard Spiked, που υπόσχεται «σταθερότητα και στήριξη από τη στιγμή που πατάτε στο γήπεδο».

Παρότι δεν έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στο Ryder Cup, η επιλογή των παπουτσιών του έχει τραβήξει την προσοχή, καθώς η άνεση στα πόδια του γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Με πληροφορίες από The Daily Beast