Ένταλμα σύλληψης κατά του έκπτωτου προέδρου της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ, εξέδωσαν οι συριακές αρχές, περισσότερους από εννέα μήνες μετά την ανατροπή του. Το ένταλμα ανοίγει τον δρόμο για πιθανή δίωξη του Άσαντ σε διεθνές επίπεδο μέσω της Ιντερπόλ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο Άσαντ κατηγορείται για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θανάτους και παράνομες κρατήσεις. Το ένταλμα βασίζεται σε καταγγελίες που υπέβαλαν οικογένειες θυμάτων από το κυβερνείο της Ντεράα για γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2011.

Ο ανακριτής Αλ Αλί δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση διεθνούς εντάλματος μέσω της Ιντερπόλ και στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης σε διεθνή φόρα.

Σύμφωνα με τα συριακά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη, προσθέτοντας και την κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης εμφύλιας σύρραξης.

Η ανατροπή του Άσαντ και το τέλος μιας εποχής

Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Συρία τον περασμένο Δεκέμβριο, καταφεύγοντας στη Ρωσία, έπειτα από την πτώση του καθεστώτος του από ανταρτικές δυνάμεις. Η ανατροπή ήρθε μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας το 2011 και την βίαιη καταστολή τους από το καθεστώς.

Ο Άσαντ έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για χρήση χημικών όπλων εναντίον αμάχων και για συστηματικά βασανιστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάνω από 600.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον εμφύλιο από τον Μάρτιο του 2024. Επιπλέον, πάνω από τους μισούς από τους 23 εκατομμύρια προπολεμικούς κατοίκους της Συρίας έχουν εκτοπιστεί, είτε εντός της χώρας είτε στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.