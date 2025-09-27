Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τους πρεσβευτές του σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς πλησιάζει η επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για «ανεύθυνη ενέργεια», καθώς, όπως υποστηρίζει, προχώρησαν στην επαναφορά των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως αντίδραση, οι Ιρανοί πρεσβευτές σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο ανακλήθηκαν στην Τεχεράνη για περαιτέρω διαβουλεύσεις.