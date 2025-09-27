Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, διαμήνυσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να αφοπλιστεί, μιλώντας ενώπιον δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών στη Βηρυτό. Το πλήθος συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του προκατόχου του, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο σε ισραηλινή επίθεση.

«Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας. Δεν θα επιτρέψουμε τον αφοπλισμό. Θα αντιμετωπίσουμε αυτή την υπαρξιακή μάχη» και «είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάσεμ. Η ομιλία του μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες μπροστά από το μαυσωλείο του Νασράλα στη Βηρυτό, αλλά και σε περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου.

Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», κρατώντας τις κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ, αλλά και σημαίες του Λιβάνου και του Ιράν, σύμφωνα με ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και τον φόβο νέων ισραηλινών βομβαρδισμών, η κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε τον Αύγουστο από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η οργάνωση επιμένει ότι οι αρχές εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Ουάσιγκτον.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν παρέδωσε τα όπλα της μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990) στον Λίβανο. Αν και κυριάρχησε επί χρόνια στην πολιτική σκηνή, βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024, χάνοντας μεγάλο μέρος της ηγεσίας και σημαντικό τμήμα του οπλισμού της.

Η απώλεια του Νασράλα και οι συνέπειες

Ο Χασάν Νασράλα, που ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια και θεωρούνταν εμβληματική φυσιογνωμία, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο διάδοχός του, Χασέμ Σαφιεντίν, έχασε επίσης τη ζωή του σε νέα επιδρομή τον Οκτώβριο.

Η απώλεια των δύο ηγετών αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για την οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται από το Ιράν και έχει χάσει τους περισσότερους στρατιωτικούς διοικητές της στη σύγκρουση με το Ισραήλ. Παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει εγκαταστάσεις και στελέχη της Χεζμπολάχ.

Η παρουσία του Ιράν και οι αντιδράσεις στο Λίβανο

Στην τελετή μνήμης παρευρέθηκε και ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος κάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο. Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει τη μνήμη του Νασράλα, ενισχύοντας την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα.

Το βράδυ της Πέμπτης, πορτρέτο του Νασράλα προβλήθηκε στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο της Βηρυτού, παρά τις αντιρρήσεις των αρχών. Στο ίδιο πλαίσιο μεταδόθηκαν αποσπάσματα παλαιότερων ομιλιών του.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, εντείνοντας το ήδη βαθύ πολιτικό ρήγμα στον Λίβανο.