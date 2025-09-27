Ένα απροσδόκητο και ανησυχητικό εύρημα σε χωράφι κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ έχει αναζωπυρώσει φόβους για νέες, κρυφές δοκιμές αεροπορικής ισχύος στην περιοχή. Ο 66χρονος αγρότης Γιαν Μίχαλακ εντόπισε την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα σε θρυμματισμένους μίσχους ηλιοτροπίων, κομμάτια από ένα παραμορφωμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με έντονα γωνιακά φτερά μήκους περίπου 90 εκατοστών που περιέστησαν σαν «συντριβή μικροσκοπικού πυραύλου» στο χωράφι του.

Το σημείο της ανακάλυψης βρίσκεται μόλις δώδεκα μίλια από τα σύνορα με το Καλίνινγκραντ, μια από τις πλέον στρατιωτικοποιημένες ζώνες της Ευρώπης. Ο Μίχαλακ, συνοδευόμενος από τη νύφη του Πατρίτσια, αναγνώρισε από τηλεοπτικές εικόνες και από τα ελάχιστα αναγνωρίσιμα μέρη ότι τα ευρήματα μοιάζουν με ένα από τα ρωσικά drones που πέταξαν στον πολωνικό εναέριο χώρο λίγες ημέρες νωρίτερα. Η υπόνοια ενισχύθηκε από το γεγονός ότι σε τμήμα της γκρι άτρακτου υπήρχαν χαρακτικά σε κυριλλικά γράμματα στοιχείο ασυνήθιστο για πολωνικά μηχανήματα που φέρουν λατινικούς χαρακτήρες.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση: δεκάδες στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες συνέλεξαν θραύσματα από το χωράφι στον απομακρυσμένο οικισμό Στούτζιενιετς, περίπου 190 μίλια βόρεια της Βαρσοβίας. Αν και για πολλούς παρατηρητές το εύρημα θεωρήθηκε αρχικά «ένα ακόμη» από τα τουλάχιστον 19 drones που εντοπίστηκαν πάνω από την Πολωνία στις 10 Σεπτεμβρίου, τα τοπικά ευρήματα εγείρουν το κρίσιμο ερώτημα εάν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό ή για μια δεύτερη υβριδική απειλή που στόχευε να δοκιμάσει την ετοιμότητα της χώρας αλλά και του ΝΑΤΟ.

Ο γιος του Μίχαλακ, Σεμπάστιαν, που διαχειρίζεται το αγρόκτημα, ανέφερε ότι εκείνος και η σύζυγός του μάζεψαν ηλιοτρόπια στο ίδιο σημείο την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη μεγάλη παραβίαση και δεν είχαν δει το ισοπεδωμένο κομμάτι γης ούτε τα θραύσματα. «Θα το είχαμε προσέξει ακόμη και τα σκυλιά θα είχαν αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει επί μακρόν τις αρχές σε 90λεπτη ενημέρωση. Η τοπική εισαγγελία, ωστόσο, απέφυγε προς το παρόν να σχολιάσει δημόσια το περιστατικό, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η υπόθεση παίρνει χώρα σε κλίμα έντονης γεωπολιτικής ανησυχίας στην Πολωνία. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε πρόσφατα ότι η χώρα βρίσκεται «στο πιο κοντινό σημείο σε ανοιχτό πόλεμο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο», ενώ η κυβέρνηση επιταχύνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση και την επέκταση των δυνάμεων στα 200.000 άνδρες. Παράλληλα, η Πολωνία λαμβάνει εξοπλιστική ενίσχυση, με νέες μονάδες αρμάτων και μαχητικών, και σχεδιάζει να διανείμει σε κάθε νοικοκυριό οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση ευρείας εισβολής.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η ανησυχία εκφράζεται ποικιλοτρόπως: από την αύξηση της ζήτησης για καταφύγια κάποιες εταιρείες κατασκευάζουν υπόγεια καταφύγια που πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές μέχρι μαθήματα επιβίωσης και την προώθηση στρατιωτικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

Ταυτόχρονα όμως μια πρόσφατη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού παραμένει διστακτικό: σχεδόν οι μισοί Πολωνοί απάντησαν ότι δεν θα ανταποκρίνονταν σε κάλεσμα για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την υψηλότερη άρνηση (69%) να σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα 18–29 ετών.

Οι αντιφατικές αυτές τάσεις ετοιμότητα και εμπορική αξιοποίηση του φόβου από τη μια, και απροθυμία μαζικής συμμετοχής από την άλλη αντικατοπτρίζουν μια κοινωνία σε μεταβατικό στάδιο: ιστορικά τραυματισμένη από εισβολές και κατακτήσεις, παράλληλα επιφυλακτική απέναντι σε μία ενδεχόμενη νέα εμπλοκή.

Μέχρι στιγμής οι επίσημες διευκρινίσεις είναι περιορισμένες. Η κοινή γνώμη, ωστόσο, δείχνει ήδη να διχάζεται ανάμεσα σε όσους απαιτούν αυστηρότερες απαντήσεις και σε εκείνους που φοβούνται ότι η όξυνση της ρητορικής μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα κλιμάκωση με την Ρωσία.

Με πληροφορίες από Daily Mail, φωτογραφίες Daily Mail