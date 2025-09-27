Η θρυλική κωμική σειρά «Στο Παρά Πέντε», μια κωμωδία που άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρεμιέρα της.

Το MEGA ετοιμάζει μια εορταστική βραδιά, ένα Reunion για να γιορτάσει το τηλεοπτικό αυτό ορόσημο.

Ο σεναριογράφος της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, προσκαλεί τους τηλεθεατές να γράψουν μαζί του το 50ό επεισόδιο, μπαίνοντας στο microsite που έχει δημιουργήσει ο σταθμός στο megatv.com.

Οι σκηνές, οι ιδέες και τα βίντεο των τηλεθεατών θα αποτελέσουν κομμάτι του εορταστικού αυτού επεισοδίου για το «Στο Παρά Πέντε, 20 χρόνια μετά».