Πέρασαν δύο δεκαετίες από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε» και η αντίστροφη μέτρηση για το reunion της θρυλικής σειράς έχει ήδη ξεκινήσει. Σε ανακοίνωσή του, το Mega προσκαλεί τους τηλεθεατές να γίνουν μέρος του αφιερώματος, συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτή των 20 χρόνων.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος είχαν γίνει «άγγελοι του καλού», αποδίδοντας δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε ατιμώρητο για 30 χρόνια. Η κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη ξεκίνησε έτσι μια περιπέτεια που έχει χαραχτεί στη μνήμη των τηλεθεατών.

Το #MegaTv γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της κωμωδίας #StoParaPente και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος ενός πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Απόψε στις 22:00, ακριβώς την ώρα που έκανε πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο, το MEGA σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις κι εσύ κομμάτι της παρέας του «Στο Παρά Πέντε». Μπες στο ειδικό microsite που θα βρεις στο megatv.com και πάρε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 χρόνια μετά, η αγαπημένη πεντάδα –και όχι μόνο αυτή– επιστρέφει για μία νοσταλγική επανασύνδεση και χρειάζεται τη βοήθειά σου. Γίνε κι εσύ Άγγελος του Reunion!

Απόψε, στις 22:00 – την ίδια ώρα που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο το 2005 – οι φανς μπορούν να συμμετάσχουν στο reunion μέσω ειδικού microsite στο megatv.com. Εκεί θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιλέξουν αγαπημένες σκηνές και ατάκες, και ίσως να δουν τις ιδέες τους να ζωντανεύουν στην οθόνη.

Οι τηλεθεατές καλούνται να φανταστούν πώς είναι οι ήρωες 20 χρόνια μετά, ποια σκηνή θα ήθελαν να ξαναδούν και ποια ατάκα τους έχει μείνει αξέχαστη. Το Mega υπόσχεται μια νοσταλγική επανασύνδεση που θα ξαναφέρει τη μαγεία της σειράς στις οθόνες μας.