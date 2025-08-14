Το πολυαναμενόμενο και συγκηνητικό Reunion της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε», που πριν λίγους μήνες είχε προαναγγείλει και επίσημα ο δημιουργός, Γιώργος Καπουτζίδης, φαίνεται να επιστρέφει τελικά με σημαντικές απώλειες.
Δημοφιλή
- 1
Σε ψυχιατρική κλινική εισήχθη γνωστός τραγουδιστής
- 2
Ξεκινά μπαράζ πληρωμών αναδρομικών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- 3
Αχαΐα: Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα άτομα που κατηγορούνται για εμπρησμόα στοιχεία που τους «έκαψαν»
- 4
«Δεν θέλει Παναθηναϊκό ο Ουναΐ»!
- 5
Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τη φωτιά στην Πάτρα: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
- 6
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
- 7
Σοφία Σεϊρλή: Με θρησκευτική ευλάβεια
- 8
Bitcoin: Τρία ακραία σενάρια για το πώς θα κλείσει τη χρονιά
- 9
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για ανθρώπινα δικαιώματα σε Ελλάδα και Τουρκία
- 10
Πόπη Χριστοδούλου: Η πορεία της αγαπημένης «Μάρθας» και «Ρίτσας» του Πάρα Πέντε
Απάντηση Πελετίδη στον Γ. Κεφαλογιάννη: «Eίναι ντροπή του»
Απάντηση στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη δίνει ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, η συμπεριφορά του οποίου χαρακτηρίστηκε νωρίτερα από τον υπουργό ως επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112 εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια. Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που […]
Ποινική δίωξη σε γνωστή χορεύτρια και influencer – Διαφήμιζε παράνομη ιστοσελίδα τζόγου
Ο διαφημιζόμενος ιστότοπος είναι στον «μαύρο» κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Παρατείνεται έως τις 18/8 η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς
Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου. Συγκεκριμένα από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις […]
Εκτροπή νταλίκας στο Πέραμα – Με δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία
Μια νταλίκα εξετράπη της πορείας της το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πέραμα, πριν την είσοδο της Cosco, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 την Παρασκευή 15 Αυγούστου
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025: Περιφέρεια Αττικής […]