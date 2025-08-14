Ειρήνη Κουμαριανού: Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την γιαγιά του Φώτη στο Παρά Πέντε, έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.

Γιώργος Κοτανίδης: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε έναν από τους κακούς της σειράς, έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.

Πάνος Χατζηκουτσέλης: Έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2020 λόγω ανακοπής καρδιάς.

Βαγγέλης Πλοιός: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Βίκυ Βανίτα: Η ηθοποιός που υποδύθηκε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη, απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Βασίλης Τσάγκλος: Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2017, μετά από ασθένεια.

Γιώργος Χαδίνης: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε το 2020.

Το Παρά Πέντε παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση, με πολλούς θεατές να συγκινούνται για την απώλεια των αγαπημένων ηθοποιών.

Η επετειακή επιστροφή της σειράς με ειδικό επεισόδιο είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους αξέχαστους χαρακτήρες και τις μοναδικές ερμηνείες που άφησαν παρακαταθήκη στον τηλεοπτικό κόσμο.