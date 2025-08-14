Το πολυαναμενόμενο και συγκηνητικό Reunion της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε», που πριν λίγους μήνες είχε προαναγγείλει και επίσημα ο δημιουργός, Γιώργος Καπουτζίδης, φαίνεται να επιστρέφει τελικά με σημαντικές απώλειες.

Μέσα σε διάστημα ούτε δύο μηνών μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς δυο αγαπημένοι και ταυτισμένοι με την σειρά ηθοποιοί, ο Γεράσιμος Μιχελής, που υποδυόταν τον «κακό» του Παρά Πέντε, αλλά και η Πόπη Χριστοδούλου, που υποδυόταν την «υπηρέτρια – φίλη» της Ντάλιας, την Μάρθα και την Ρίτσα, έφυγαν από την ζωή.

Το Παρά Πέντε όμως έχει χάσει και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν από την πρεμιέρα του, οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης με πιο πρόσφατη την απώλεια της Πόπης Χριστοδούλου που ανακοινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Οι καλλιτέχνες που έφυγαν

Γεράσιμος Μιχελής: Ο αγαπημένος “κακός” της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε τον Ιούλιο του 2025 από επιπλοκές αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειρήνη Κουμαριανού: Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την γιαγιά του Φώτη στο Παρά Πέντε, έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.

Γιώργος Κοτανίδης: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε έναν από τους κακούς της σειράς, έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.

Πάνος Χατζηκουτσέλης: Έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2020 λόγω ανακοπής καρδιάς.

Βαγγέλης Πλοιός: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Βίκυ Βανίτα: Η ηθοποιός που υποδύθηκε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη, απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Βασίλης Τσάγκλος: Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2017, μετά από ασθένεια.

Γιώργος Χαδίνης: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε το 2020.

Το Παρά Πέντε παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση, με πολλούς θεατές να συγκινούνται για την απώλεια των αγαπημένων ηθοποιών.

Η επετειακή επιστροφή της σειράς με ειδικό επεισόδιο είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους αξέχαστους χαρακτήρες και τις μοναδικές ερμηνείες που άφησαν παρακαταθήκη στον τηλεοπτικό κόσμο.

