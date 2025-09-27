Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Τσαμάκια πίσω από το κάστρο της Μυτιλήνης.

Οι καπνοί μετά τις 10.30 το βράδυ είχαν σκεπάσει την πόλη, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων υπήρξε ανησυχία, μήπως η φωτιά εξαπλωθεί προς το δασικό τμήμα της περιοχής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε καίγοντας ξερά χόρτα, χωρίς να απειλήσει κατοικίες. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση και έχει περιοριστεί σε υπολείμματα παλιών εγκαταστάσεων απέναντι από τη Φυκιότρυπα, χωρίς να προκαλεί σοβαρούς κινδύνους.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη σύμφωνα με το stonisi.gr, έπαιξε το γεγονός ότι οι φλόγες σταμάτησαν στα τείχη του κάστρου, εμποδίζοντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.