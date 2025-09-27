Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση βόρεια από το Εξαμίλι, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.