Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση βόρεια από το Εξαμίλι, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Τελευταία Νέα