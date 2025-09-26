Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12 και πήρε διαστάσεις καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή. Δεν απειλούνται οικισμοί, καθώς καίει σε δασική περιοχή, όπου δεν βρίσκονται σπίτια παρά μόνο ορισμένες διάσπαρτες κτηνοτροφικές μονάδες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ.