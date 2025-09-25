Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Δοτσικό Γρεβενών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ επιχείρησαν από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.