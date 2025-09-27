Έκτακτο μήνυμα εστάλη μέσω του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, προειδοποιώντας τους πολίτες στα νησιά του Ιονίου, την δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο για επικείμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους καλούνται να επιστρέψουν άμεσα στα σπίτια τους. Για την ασφάλειά σας, είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθήσετε τις οδηγίες των αρχών.