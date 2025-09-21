Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής και στην περιοχή επιχειρούν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 40 πυροσβέστες και περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ δύο εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Από τις αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τοξικούς καπνούς. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα».