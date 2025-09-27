Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν σθες Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 79 ετών.

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, η συγγραφέας και χήρα του αείμνηστου δημοσιογράφου θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μαρία Παναγοπούλου ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από τον γάμο τους και χαρακτήρισε τη μέρα «μοναχική επέτειο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που της δείχνουν όλο αυτό το διάστημα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Από όλες τις δύσκολες “πρώτες φορές χωρίς τον Κώστα”, η σημερινή μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, ήταν η πιο ιδιαίτερη. Δεν έχει σημασία το γιατί. Σας ευχαριστώ όλους για τα λόγια σας και για τις σιωπές σας, για τις αγκαλιές και για τις ματιές σας, για το νοιαξιμο, την κατανόηση και τη διακριτικότητα. Τα χρειαζόμουν».