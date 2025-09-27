Ακυλίνα Ακυλίνη, Ακυλήνη Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη είναι τα ονόματα που τιμώνται, σύμφωνα με το εορτολόγιο, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Αγία Ακυλίνα

Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας της όμως, σκότωσε ένα Τούρκο, μετά από φιλονικία μαζί του. Για ν’ αποφύγει την τιμωρία του θανάτου, δέχτηκε το Ισλαμ. Αλλά η μητέρα της έμεινε σταθερή στον Χριστό και κάθε μέρα δίδασκε στην Ακυλίνα την αρετή και την πίστη.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πατέρα της και τις απειλές των Τούρκων, η Ακυλίνα δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν την οδηγούσαν στο μαρτύριο την ακολουθούσε και η μητέρα της, που την παρότρυνε σ’ αυτό. Η Ακυλίνα ήλεγχε με θάρρος τους Τούρκους και τη θρησκεία τους, με αποτέλεσμα να πεθάνει μαρτυρικά, μετά από πολυήμερο ραβδισμό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1764 μ.Χ. σε ηλικία 19 ετών.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:17 – Δύση ήλιου: 19:14

🌒 Σελήνη 5 ημερών