Σήμερα Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν κατά την παράδοση ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Καινής Διαθήκης και ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές.

Ο Ιωάννης έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, το οποίο και χαρακτηρίστηκε «Πνευματικό Ευαγγέλιο’ και γι’ αυτό αποκαλείται και «Θεολόγος». Δίδαξε στην Μικρά Ασία και στην Ελλάδα. Πέθανε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εξορίστηκε μαζί με άλλους χριστιανούς στην Πάτμο επί αυτοκράτορα Δομιτιανού.

Στο νησί έγραψε και την περίφημη Αποκάλυψη. Αν και κατά το Απόκρυφο έργο ο Ποιμήν του Ερμά διακρίνει τον Ευαγγελιστή από τον συγγραφέα της Αποκάλυψης. Ο πρώτος χειρίζεται πολύ καλύτερα την ελληνική γλώσσα ενώ ο δεύτερος διακρίνεται από ανατολικές επιρροές

Αρκετοί είχαν την άποψη ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετατέθηκε στην άλλη ζωή, όπως ο Ενώχ και ο Ηλίας.

Η παράδοση που ασπάσθηκε η Εκκλησία μας είναι η έξης: Ο Ιωάννης σε βαθιά γεράματα πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ’ αυτή. Αλλά μετά από μερικές ήμερες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, τον βρήκαν κενό. Η Εκκλησία μας, λοιπόν, δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ότι και με την Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και ετάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης, η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς και η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Ανατολή ήλιου: 07:16 – Δύση ήλιου: 19:15

🌗 Σελήνη 23.7 ημερών