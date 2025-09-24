Σήμερα Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θέκλα,

Κόπρος, Κόπρις,

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά,

Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ,

Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα,

Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα,

Πέρσης,

Περσεφόνη, Πέρσα,

Πέρση.

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Η ισαπόστολος Θέκλα καταγόταν από το Ικόνιο και ήταν θυγατέρα εθνικής οικογένειας, την δε μητέρα της την έλεγαν Θεόκλεια. Μετεστράφη στην χριστιανική πίστη χάρη στα κηρύγματα του ίδιου του Αποστόλου Παύλου που τα έκανε στην γειτονική οικία του Ονησιφόρου.

Είχε ήδη μνηστευθεί κάποιον εθνικό ονόματι Θάμυρη. Όταν αυτός και η μητέρα της Θεοκλεία αντιλήφθηκαν ότι είχε μεταστραφεί στην χριστιανική πίστη, προσπάθησαν να την κάνουν να πάρει πίσω την απόφασή της. Όταν είδαν ότι αυτό ήταν ανώφελο, κατέδωσαν τον Απόστολο Παύλο στον ηγεμόνα Καστίλιο, ο οποίος τελικά αφού τον φυλάκισε, τον απέλασε.

Τότε η Θέκλα εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Απόστολο στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Πολλές φορές υπέστη μαρτύρια αλλά η πίστη της την έσωσε. Από την Αντιόχεια μετέβη στα Μύρα της Λυκίας για να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο και από εκεί στη Σελεύκεια, όπου κατέφυγε στο όρος Καλαμών, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία ενενήντα ετών.

Ανατολή ήλιου: 07:15 – Δύση ήλιου: 19:19

🌗 Σελήνη 21.7 ημερών