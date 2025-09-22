Σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και του Ιερομάρτυρα Φωκά του επισκόπου Σινώπης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Φώτης (ή Φωκίς, Φωτιάς) Φωκεία, Φωκάς

Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης

Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης γεννήθηκε το Κωνσταντινούπολη γύρω στον 8ο αιώνα. Ήταν ζωγράφος και μοναχός του Άθω. Συνδύασε τη ζωή της προσευχής με την τέχνη της αγιογραφίας. Είναι γνωστός για τις θαυμάσιες αγιογραφίες του, που κοσμούν πολλές εκκλησίες. Οι εικόνες του θεωρούνται πηγή έμπνευσης και πνευματικής ενίσχυσης. Αφοσιώθηκε στη μοναστική ζωή και αγωνίστηκε να διαδώσει τη Χριστιανική πίστη. Ο Κοσμάς ήταν γνωστός για την ταπεινότητά του και την αγάπη του προς τους άλλους. Αναγνωρίστηκε ως άγιος λόγω της πνευματικής του ζωής και των θαυμάτων που αποδόθηκαν σε αυτόν.

Ιερομάρτυρας Φωκάς

Ο Ιερομάρτυρας Φωκάς ήταν επίσκοπος Σινώπης, στην περιοχή του Πόντου, και έζησε κατά τη διάρκεια των διωγμών κατά των Χριστιανών. Εξαιτίας της πίστης του, υπέστη σφοδρούς διωγμούς και τελικά μαρτύρησε. Η ιστορία του διατηρείται σε διάφορες εκκλησιαστικές πηγές. Μετά το θάνατό του, αναφέρθηκαν πολλά θαύματα που συνέβησαν από την intercession του, καθιστώντας τον ιδιαίτερα αγαπητό στους πιστούς. Η μνήμη του εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου, και είναι προστάτης των ψαράδων.

Παγκόσμιες ημέρες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Ανατολή ήλιου: 07:13 – Δύση ήλιου: 19:22 – Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 9 λεπτά

🌖 Σελήνη 19.6 ημερών