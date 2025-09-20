Σήμερα Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου σύμφωναμε το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευστάθιος,

Στάθης,

Σταθάς,

Σταθάκος,

Ευσταθία,

Σταθούλα,

Σταθία,

Ευσταθούλα,

Θεοπίστη,

Θεόπιστος.

Άγιος Ευστάθιος

Ο Άγιος Ευστάθιος ήταν Μεγαλομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Αρχικά ονομαζόταν Πλακίδας και ήταν ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού. Μία μέρα καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κέρατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Με αυτό το όραμα πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Χριστιανοί βαπτίστηκαν και η γυναίκα του Τατιανή, που έλαβε το όνομα Θεοπίστη και τα δύο παιδιά του που έλαβαν τα ονόματα Αγάπιος και Θεόπιστος.

Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι αξιωματικός του ασπάσθηκε το χριστιανισμό, τον καθαίρεσε και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια, η τιμωρία του περιλάμβανε χωρισμό από την οικογένειά του, γεγονός, που πίκρανε πολύ τον Ευστάθιο.

Μετά από χρόνια, ο Τραϊανός θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του Ευστάθιο, όταν βρέθηκε σε δυσχέρεια, και τον επανέφερε στο στράτευμα. Στην πορεία, ξαναβρήκε την οικογένειά του κι ένοιωσε μεγάλη χαρά.

Ο διάδοχος, όμως, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένεια του μέχρι θανάτου.

Ανατολή ήλιου: 07:11 – Δύση ήλιου: 19:25

🌖 Σελήνη 17.4 ημερών