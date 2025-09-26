Δείτε live την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη:
Μητσοτάκης σε Bloomberg: Αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών από 1η Ιανουαρίου
Συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg παραχχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επίκεντρο της συνέντευξης ήταν οι στόχοι της ελληνικής οικονομίας και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Άμυνα. Ο πρωθυπουργός, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι «στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα. Αυτό […]
Ζαχαριάδης: «Να υπερβούμε τις διαχωριστικές γραμμές για να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του ανέλυσε την ανάγκη συγκρότησης προοδευτικού μετώπου, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα και ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της Ελλάδας για το παλαιστινιακό κράτος. Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε την ανάγκη υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών για τη δημιουργία προοδευτικού μετώπου. Επεσήμανε τη […]
ΠΑΣΟΚ: Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος
«Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απαντώντας στις «κυβερνητικές πηγές» σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη.
Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχη η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, έγινε η «ουρά» των Κωνσταντοπούλου – Βαξεβάνη
Nέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη «ένοχη σιωπή» στα περί εμπλοκής του βουλευτή της Μανώλη Χνάρη και το ΠΑΣΟΚ να ζητά την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη. Αναλυτικά τι αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές: Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, […]
«Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση» – Το μήνυμα Βενιζέλου για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων των Τεμπών
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρενέβη με ανάρτησή του για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Με αφορμή τη διεκδίκηση εκταφής της σορού του γιου του 22χρονου Ντένις, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο κ. Βενιζέλος χρησιμοποίησε έναν παραλληλισμό με την αρχαία τραγωδία. «Όποιοι παριστάνουν τον […]