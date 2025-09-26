Πολιτική

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του ανέλυσε την ανάγκη συγκρότησης προοδευτικού μετώπου, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα και ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της Ελλάδας για το παλαιστινιακό κράτος. Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε την ανάγκη υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών για τη δημιουργία προοδευτικού μετώπου. Επεσήμανε τη […]