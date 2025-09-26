Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή δηλώσεων όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025 για να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr/ του υπουργείου Ανάπτυξης ώστε να αποφύγουν πρόστιμα ή προβλήματα στο επόμενο στάδιο, αυτό της πιστοποίησης.

Δικαίωμα εισόδου και υποβολής δήλωσης έχουν:

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές πολυκατοικιών, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Κατά τη δήλωση, ο χρήστης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει:

Στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου

Διεύθυνση εγκατάστασης του ανελκυστήρα

Αριθμό στάσεων (όχι ορόφων)

Έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα

ΑΦΜ της εταιρείας συντήρησης

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, στις 31 Νοεμβρίου, και εφόσον δεν δοθεί παράταση, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν χαρτογραφήσει όλους τους ανελκυστήρες και την κατάσταση τους. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2026, ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και πιθανά ατυχήματα λόγω βλαβών ή ελλείψεων στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό.