Αποζημιώσεις για τα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που άρπαξαν μέσα από τα χέρια ανυποψίαστης 55χρονης στη Σκόπελο, η οποία τους τα παρέδωσε δήθεν για να τα ασφαλίσουν, τάζουν τώρα οι «μαϊμού» ασφαλιστές Ρομά.

Οι δύο απατεώνες που βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στο εδώλιο του κατηγορούμενου του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους αναβολή, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να αποζημιώσουν την παθούσα, την οποία εξαπάτησαν. Δεν διευκρινίστηκε αν ο 23χρονος και ο 25χρονος οι οποίοι εμφανίστηκαν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας ως υπάλληλοι ασφαλιστικής εταιρείας, έχουν ακόμη στη διάθεσή τους τα κοσμήματα που της αφαίρεσαν ή αν θα την αποζημιώσουν με την καταβολή χρημάτων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πάντως αναβλήθηκε για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, προκειμένου μέσα στο διάστημα που θα μεσολαβήσει, να συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης. Οι «μαϊμού» ασφαλιστές που διώκονται για το αδίκημα της απάτης, επιχειρούν μέσα από αυτή την κίνηση να κερδίσουν την εύνοια του δικαστηρίου και να «πέσουν στα μαλακά». Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε να μην επιβάλλει περιοριστικούς όρους σε βάρος των δύο δραστών, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Αγίας Βαρβάρας στην Αττική.

Στο δικαστήριο παρέστη για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο νεαρών η 55χρονη συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν, πώς πολύτιμα κοσμήματα από τον γάμο τους, αλλά και οικογενειακά κειμήλια, έκαναν «φτερά» μέσα από τα χέρια τους. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο δράστες επισκέφθηκαν την 55χρονη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στη Σκόπελο. Της συστήθηκαν ως υπάλληλοι ασφαλιστικής εταιρείας, που είχαν έρθει κατ’ εντολή δήθεν του συζύγου της, προκειμένου να παραλάβουν και να ασφαλίσουν σε θυρίδα τα κοσμήματα που είχαν στο σπίτι τους.

Ανυποψίαστη η 55χρονη παρέδωσε το σύνολο των χρυσαφικών της, αλυσίδες, σταυρούς, βέρες, δαχτυλίδια, άλλα κοσμήματα της οικογένειάς της που αποτελούσαν κειμήλια, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Ο 23χρονος τα έβαλε γρήγορα–γρήγορα σε σακούλα απορριμμάτων και αποχώρησε. Έξω από το σπίτι τον περίμενε ο 25χρονος. Επιβιβάστηκαν σε ΙΧ και αποχώρησαν από το σπίτι.

Όταν η 55χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ήταν πλέον αργά. Οι δύο δράστες είχαν εξαφανιστεί και θα κατάφερναν να φύγουν και από το νησί, υπήρχε όμως άμεση επέμβαση. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σε συνεργασία το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραστών στο λιμάνι του νησιού, όπου τους περίμεναν την επομένη ημέρα το πρωί.

Οδηγήθηκαν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου προκειμένου να δικαστούν, ζήτησαν και έλαβαν αναβολή και μέχρι και σήμερα παρέμεναν κρατούμενοι. Ζητήθηκε και λήφθηκε και δεύτερη αναβολή και το δικαστήριο ορίστηκε για τις 10 Οκτωβρίου.