Η Nissan ανακοίνωσε ότι η νέα γενιά του Leaf θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Sunderland (Ηνωμένο Βασίλειο), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero.

Το ανανεωμένο Leaf φέρνει σύγχρονο αεροδυναμικό σχεδιασμό και δύο επιλογές μπαταριών, με εκτιμώμενη αυτονομία έως 604 χιλιόμετρα κατά WLTP, ανάλογα με την έκδοση.

Στόχος της Nissan είναι να αναβιώσει τη φήμη του Leaf ως ένα από τα πιο προσιτά και βιώσιμα ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη, συνδυάζοντας τεχνολογία, δικτύωση και ευρεία διαθεσιμότητα. Το μοντέλο θα υποστηρίζεται από την καινοτομία EV36Zero, που αφορά τη βιωσιμότητα και την πράσινη παραγωγή.

Επίσης, το ντιζάιν θα συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες που βελτιστοποιούν την απόδοση, ενώ η Nissan φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες φόρτισης και δικτύων στην Ευρώπη.