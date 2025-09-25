Οι φήμες για την Συντέλεια του κόσμου στις 23 Σεπτεμβρίου ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αποτελώντας μια ακόμα αποτυχημένη πρόβλεψη για την Ημέρα της Κρίσεως. Παρά τον πανικό που προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, πολλοί χριστιανοί αντέδρασαν στις υπερβολικές δηλώσεις.

Η Daily Mail συζήτησε με θρησκευτικούς ηγέτες και πιστούς, οι οποίοι τόνισαν ότι η προσπάθεια καθορισμού ημερομηνίας για βιβλικά γεγονότα αντιβαίνει στις διδασκαλίες της Βίβλου.

Ο Στιβ Κανγκ, πρώην βουδιστής μοναχός και νυν ευαγγελικός πάστορας, δήλωσε: «Η Βίβλος λέει ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα, παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε ο Ιησούς γνωρίζει!» Ο Κανγκ, που ισχυρίζεται ότι είχε εμπειρία εκτός σώματος, εξήγησε ότι η Συντέλεια προφητεύεται μόνο όταν το ευαγγέλιο κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, καθώς υπάρχουν ακόμη χιλιάδες γλώσσες χωρίς μετάφραση της Βίβλου.

Άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες υπενθυμίζουν ότι πριν από τη Συντέλεια εμφανίζονται συγκεκριμένα σημάδια, όπως η δημιουργία μιας «ενωμένης παγκόσμιας κυβέρνησης», η ανέγερση νέου ναού στην Ιερουσαλήμ και η εμφάνιση ενός υποτιθέμενου «παγκόσμιου ηγέτη». Η σημασία αυτών των γεγονότων υπερβαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία και επικεντρώνεται στα προφητευμένα σημάδια της αποκαλυπτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, η συνολική εικόνα είναι πιο σημαντική από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενωμένης παγκόσμιας κυβέρνησης με κοινή γλώσσα, όνομα και νόμισμα, ενώ οι πιστοί καλούνται να παρακολουθούν γεγονότα στο Ισραήλ, όπως η ανέγερση του Τρίτου Ναού, προφητευμένου ως κέντρο σημαντικών αποκαλυπτικών γεγονότων.

Ο Αντίχριστος, σύμφωνα με το Βιβλίο της Αποκάλυψης, θα ανέλθει στην παγκόσμια εξουσία, πιθανώς μέσω ανανεωμένης αρχαίας αυτοκρατορίας, θα ισχυριστεί θεϊκή εξουσία και θα διεξάγει εκστρατεία κατά των πιστών και των εθνών, προκαλώντας καταστροφές και βεβηλώνοντας τον Τρίτο Ναό. Η περίοδος αυτή γνωστή ως «Μεγάλη Θλίψη» διαρκεί επτά χρόνια.

Ο πάστορας Βλαντιμίρ Σαβτσούκ επεσήμανε ότι η Δευτέρα Παρουσία δεν θα έρθει μέχρι να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. «Στην 2η Θεσσαλονικείς 2:3 αναφέρεται σαφώς ότι ο Ιησούς δεν θα επιστρέψει μέχρι να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη», τόνισε.

Η Συντέλεια, ή εσχατολογία, θεωρείται γεγονός διάσωσης των πιστών, που θα απομακρυνθούν από τη Γη πριν την επταετή περίοδο χάους και καταστροφών. Τα βιβλικά κείμενα περιγράφουν αυτή τη θλίψη ως χρόνο κυριαρχίας του κακού πριν από την επιστροφή του Ιησού για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής βασιλείας.

Η προφητεία για τις 23 Σεπτεμβρίου έγινε ευρέως γνωστή όταν ο πάστορας Τζόσουα Μχλακέλα ισχυρίστηκε ότι ο Ιησούς του εμφανίστηκε σε όραμα και ανακοίνωσε επιστροφή κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής Γιορτής των Σαλπιγγών. Ορισμένοι ήταν τόσο πεισμένοι που έσπευσαν να τακτοποιήσουν όλες τις υποθέσεις τους.

Προγενέστερες βιβλικές και επιστημονικές προβλέψεις για τη Συντέλεια περιλαμβάνουν μια 900ετή προφητεία για την επιστροφή του Ιησού το 2027 και μια μελέτη του MIT που εκτιμά μαζική εξαφάνιση το 2100 λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Ακόμη και το 1960, ο επιστήμονας Χάινζ φον Φέρστερ προέβλεπε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε σε καταστροφή του πλανήτη.