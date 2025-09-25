Η εντυπωσιακή άνοδος της δημοτικότητας των συλλεκτικών Labubu, των ιδιαίτερων φιγούρων που σχεδιάστηκαν από τον καλλιτέχνη Kasing Lung και διανεμήθηκαν από το Pop Mart, έχει οδηγήσει σε ένα πρωτοφανές κύμα απομιμήσεων που απειλούν την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Home Office, το 90% των ψεύτικων παιχνιδιών που κατασχέθηκαν στα βρετανικά σύνορα το 2025 – αξίας £3,5 εκατομμυρίων – είναι απομιμήσεις Labubu.

Παρ’ ότι τα Labubu προορίζονται κυρίως για ενήλικες συλλέκτες και αναγράφεται στη συσκευασία ότι απευθύνονται σε άτομα άνω των 15 ετών, η ζήτηση τους από παιδιά παραμένει υψηλή. Όμως, σχεδόν τρία στα τέσσερα Labubu που δεσμεύτηκαν απέτυχαν στους ελέγχους ασφαλείας, με επικίνδυνες χημικές ουσίες και κίνδυνο πνιγμού να εντοπίζονται στα προϊόντα. Η εκστρατεία «Fake Toys, Real Harms» της Βρετανικής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPO) προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τις απομιμήσεις.

Η υπερβολική ζήτηση για τις αυθεντικές φιγούρες έχει προκαλέσει φαινόμενα συνωστισμού και αντιπαραθέσεων στους 16 καταστήματα Pop Mart στο Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγώντας στη διακοπή των πωλήσεων και την υιοθέτηση διαδικτυακής λοταρίας για προμήθεια. Από τα 259.000 ψεύτικα παιχνίδια που κατασχέθηκαν φέτος, τα 236.000 αφορούν Labubu – καθιστώντας το φαινόμενο Labubu «μόνο την κορυφή του παγόβουνου» κατά την IPO.

Πώς να ξεχωρίσετε ένα αυθεντικό Labubu;

Οι επίσημες αγορές γίνονται αποκλειστικά μέσω Pop Mart, συνήθως σε λοταρία. Η αυθεντική συσκευασία έχει ματ φινίρισμα, απαλές αποχρώσεις, ειδικό ολογραφικό αυτοκόλλητο και QR code. Ο αληθινός Labubu έχει εννέα τριγωνικά δόντια, ποιοτική γούνα, αερογραφημένη ρουζ στα μάγουλα, λαμπερά μάτια και κινούμενα αλλά σταθερά άκρα. Στη δεξιά πατούσα, στις νεότερες εκδόσεις, υπάρχει UV σφραγίδα που εμφανίζει υπό υπεριώδες φως το σιλουέτα του μοντέλου.

Οι μισοί αγοραστές ψεύτικων Labubu ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα, από εύκολη φθορά ως τοξικές μυρωδιές και ακόμα και ασθένειες σε παιδιά, επισημαίνει η IPO. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η εμπορία ψεύτικων παιχνιδιών απειλεί την υγεία και ασφάλεια των παιδιών, ενώ η τάση Labubu αποδεικνύει ότι η προσοχή στην ποιότητα και την προέλευση είναι πλέον απαραίτητη όσο ποτέ.