Η αγορά συλλεκτικών παιχνιδιών

Η Miniso πραγματοποιεί ένα μέρος των ετήσιων πωλήσεών της, ύψους 17 δισεκατομμυρίων γιουάν (2,4 δισεκατομμύρια δολάρια), πουλώντας είδη κατόπιν αδείας από άλλες μάρκες, όπως η Disney και η Marvel. Αλλά τώρα αναπτύσσει τα δικά της σχέδια για να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά συλλεκτικών παιχνιδιών, μεταξύ άλλων μέσω της θυγατρικής της Top Toy, καθώς επεκτείνεται στο εξωτερικό.

Η αγορά συλλεκτικών παιχνιδιών έχει εξελιχθεί στην Κίνα από ένα εξειδικευμένο τμήμα σε ευρεία υιοθέτηση που καθοδηγείται από ενθουσιώδεις θαυμαστές, ιδιαίτερα γυναίκες GenZ, σύμφωνα με έρευνα της HSBC.

«Η Miniso ήταν κάποτε ένα προσιτό πολυκατάστημα, αλλά σήμερα ο σχεδιασμός IP (σχεδιασμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) έχει γίνει το διακριτικό μας χαρακτηριστικό», δήλωσε ο Λιου, προσθέτοντας ότι η επέκτασή της θα είναι «αρκετά επιθετική».

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν ταχύτερα από το αναμενόμενο κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας λίγο κάτω από 5 δισεκατομμύρια γιουάν, εν μέρει ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων στα καταστήματα των ΗΠΑ.

Τα έσοδα από την Top Toy, η οποία πωλεί μια σειρά από πρωτότυπα και αδειοδοτημένα παιχνίδια, αυξήθηκαν κατά περίπου 87% στα 402 εκατομμύρια γουάν κατά την ίδια περίοδο. Η Miniso δήλωσε τον Ιούνιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Ο Λιου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν η πιο σημαντική αγορά επέκτασης της Miniso, παρά τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είχε αυξήσει τις προμήθειές της στις ΗΠΑ και εκτίμησε ότι τώρα αγοράζει περίπου το 40% των προϊόντων της στη χώρα από αμερικανικές εταιρείες.

«Λόγω των δασμών, θα έχουμε κάποιες αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Λιου. «Τα προϊόντα μας κοστίζουν 10 έως 20 δολάρια, επομένως ακόμη και με την αύξηση της τιμής, εξακολουθεί να βρίσκεται σε προσιτό εύρος τιμών. Επιπλέον, όσο πιο μοντέρνο και εμβληματικό είναι ένα προϊόν, τόσο λιγότερο ευαίσθητοι είναι οι καταναλωτές στην τιμή».

Η φρενίτιδα Labubu εκτίναξε τα κέρδη και τις μετοχές της Pop Mart

Ωστόσο, η Miniso δεν έχει ακόμη παράγει μια επιτυχία τόσο δημοφιλή όσο η Labubu της Pop Mart. Η Λίνα Γιαν, αναλύτρια στην HSBC Global Investment Research, δήλωσε στους FT ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί καταναλωτές εξακολουθούν να θεωρούν την Miniso ως έναν λιανοπωλητή χαμηλού κόστους λούτρινων παιχνιδιών.

«Οι κινεζικές μάρκες σίγουρα χτίζουν την προβολή τους στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε η Γιαν. «Ωστόσο, σε επίπεδο χώρας, η αγορά των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη γίνει σημαντικός παράγοντας κερδών για τον όμιλο».

Η Μίρο Λι, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας μάρκετινγκ Double V Consulting με έδρα τη Σεντζέν, δήλωσε στους FT ότι οι κινεζικές μάρκες δεν έχουν διεισδύσει στις ΗΠΑ με τον τρόπο που το έκαναν οι ιαπωνικές ή οι κορεατικές εταιρείες.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι ένας παράγοντας», είπε. «Η κινεζική κουλτούρα δεν έχει ακόμη φτάσει στο ίδιο επίπεδο παγκόσμιας επιρροής».

Στην Κίνα, η αγορά συλλεκτικών αντικειμένων έχει επίσης γίνει ολοένα και πιο ανταγωνιστική.

«Η αναπαραγωγή της επιτυχίας της Labubu δεν είναι εύκολο κατόρθωμα – η ανάπτυξη πρωτότυπων IP απαιτεί χρόνο, χρήματα και λίγη τύχη», δήλωσε η Λι.