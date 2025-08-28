Τα Labubu έχουν την τιμητική τους. Αυτό είναι σαφές. Τα βλέπει κανείς σε τραγούδια της Dua Lipa, στο TikTok ή βλέπει κανείς ανθρώπους να τα μετατρέπουν σε Dubai Chocolate matcha “Crumbl” cookies.

Η μητρική εταιρεία των Labubu, η Pop Mart της Κίνας, αναμένεται να πουλήσει παιχνίδια αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων φέτος, σύμφωνα με μια νέα εκτίμηση από την EMARKETER, την αδελφική εταιρεία του Business Insider. Οπότε πρόκειται για μια τάση που δεν φαίνεται να πέφτει.

Ωστόσο, υπάρχουν άσχημα νέα για τους φαν των Labubu: πρόκειται για μια τάση που θα τελειώσει. Μπορεί να μην είναι αύριο, αλλά μια μέρα αυτή η φούσκα Labubu θα σκάσει. Θυμηθείτε τα Beanie Babies.

Εδώ ξεκινά η φούσκα: τα Labubuείναι ένα trendy αντικείμενο, έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα και πωλούνται σε “blind box” συσκευασία, που σημαίνει ότι κάποια χρώματα ή στυλ μπορεί να είναι δύσκολο να τα βρει κανείς. Αυτό δημιουργεί μια υγιή δευτερογενή αγορά, όπου μερικά σπάνια κομμάτια πωλούνται πολύ πάνω από την τιμή λιανικής, που μπορεί να είναι μόλις 28 δολάρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε ένα ροζ Labubu αυτή τη στιγμή στη δευτερογενή αγορά μέσω του marketplace του Walmart σε συνεργασία με το StockX, στην τιμή των 502 δολαρίων.

Και ένα άγαλμα 4 ποδιών ενός Labubu πωλήθηκε σε δημοπρασία στην Κίνα για 170,000 δολάρια αν και αυτό είναι μάλλον ένα πραγματικό έργο τέχνης και όχι απλώς ένα παιχνίδι ή διακοσμητικό. Υπάρχει επίσης μια έντονη αγορά πλαστών – τα “Lafufus”, όπως τα ονομάζουν οι άνθρωποι. Οπότε, χωρίς να παραγγείλει κανείς απευθείας από την Pop Mart, μπορεί να είναι δύσκολο για τον απλό καταναλωτή να καταλάβει αν πρόκειται για γνήσιο παιχνίδι ή για πλαστό.