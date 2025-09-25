Το Κρεμλίνο εκτιμά πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευσή του για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, παρά τη μεταβολή της ρητορικής του υπέρ του Κιέβου που καταγράφηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ, μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι εκτιμά πως το Κίεβο ενδέχεται να ανακτήσει όλα τα εδάφη του που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και πως η Ουκρανία πρέπει να δράσει άμεσα.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, σημείωσε σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ χάνει την υπομονή του με τη Ρωσία, καθώς “δεν βάζουν αρκετά στο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου”. Ο Βανς υπογράμμισε ακόμη ότι “εάν οι Ρώσοι αρνηθούν να διαπραγματευτούν καλοπροαίρετα, νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ κακό για τη χώρα τους. Αυτό είναι που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος. Δεν είναι αλλαγή στάσης. Είναι αναγνώριση της πραγματικότητας επί του πεδίου”.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Βανς και να απαντήσει αν η Μόσχα θεωρεί αντιφατική τη στάση της Ουάσιγκτον σε σχέση με τη διακηρυγμένη πρόθεσή της για τερματισμό του πολέμου, ανέφερε:

“Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε διαφορετική ρητορική από την Ουάσινγκτον. Για την ώρα, θεωρούμε ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί την πολιτική βούληση, και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί την πολιτική βούληση, να συνεχίσει τις προσπάθειες προς μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία”.

Συμπλήρωσε δε ότι “στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και η Ρωσία παραμένει ανοικτή στο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις”.