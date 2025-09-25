Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συγκάλεσε αιφνιδιαστική συνάντηση ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, προκαλώντας απορίες για τον σκοπό αυτής της σπάνιας συγκέντρωσης.

Ο Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ΗΠΑ από όλο τον κόσμο σε συνάντηση στο Κουάντικο.

Η αιφνιδιαστική κίνηση προκαλεί αβεβαιότητα και αναστάτωση στα προγράμματα των αξιωματούχων.

Το Πεντάγωνο δεν διευκρινίζει τον σκοπό ή τον αριθμό των συμμετεχόντων στη συνάντηση.

Ο Χέγκσεθ έχει ήδη προχωρήσει σε απολύσεις και αναδιοργάνωση της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή για μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Έχουν ανακοινωθεί περικοπές και μειώσεις σε ανώτατες στρατιωτικές θέσεις.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κάλεσε ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς από διάφορα σημεία του κόσμου να συγκεντρωθούν την επόμενη εβδομάδα στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Η πρωτοβουλία αυτή χαρακτηρίζεται ως σπάνια, καθώς τόσο πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σπάνια βρίσκονται ταυτόχρονα στην ίδια τοποθεσία.

Η αιφνιδιαστική πρόσκληση έχει προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των συμμετεχόντων, με πολλούς να αναγκάζονται να αλλάξουν τα προγραμματισμένα τους σχέδια.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε πως «οι άνθρωποι βιάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους και να δουν αν πρέπει να παραστούν».

Παρά το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και τα κίνητρα της συνάντησης, το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των παρισταμένων ή τον σκοπό της συγκέντρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, περιορίστηκε να δηλώσει πως «ο υπουργός Πολέμου θα απευθυνθεί στην ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, καθώς ο Χέγκσεθ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες απολύσεις κορυφαίων στρατηγών και ναυάρχων.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο απομακρύνθηκαν ο πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Τσαρλς Μπράουν, και πέντε ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί, ενώ τον τελευταίο μήνα απολύθηκαν και άλλοι τρεις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ διέταξε μείωση κατά 20% των ανώτατων αξιωματικών, με πρόσθετες περικοπές στην Εθνοφρουρά και τον στρατό.

Ο ίδιος έχει τονίσει πως «περισσότεροι στρατηγοί και ναύαρχοι δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη επιτυχία».

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, αν και απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγών.

Πάντως, η απουσία επίσημης ενημέρωσης για τους λόγους της συνάντησης έχει εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών, με έναν αξιωματούχο να σχολιάζει πως «η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθάει».