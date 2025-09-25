«Σπάζοντας» την εικόνα ενός τυπικού καθολικού ιερέα, ο Alberto Ravagnani, ο νεαρός για τον οποίο μιλά όλη η Ιταλία, έχει κερδίσει ένα νεανικό κοινό που τον ακολουθεί πιστά.

Στόχος του, όπως ο ίδιος λέει στην αποκλειστική του συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και το MEGA, όλα αυτά τα χρόνια ήταν να φέρει την εκκλησία κοντά στη νέα γενιά, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καινούργιο»

Η πρόσφατη διαφήμιση ωστόσο στο προφίλ του στο Instagram, στο οποίο τον ακολουθούν πάνω από 270.000 άτομα, για εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής, παραπέμπει περισσότερο σε lifestyle influencer παρά σε ιερωμένο, ανοίγοντας έτσι έναν κύκλο συζήτησης για τα όρια που πρέπει να μπαίνουν μεταξύ πίστης και αυτοπροβολής.

«Αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι πάρα πολύ καινούργιο και ακόμα είμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια και τα κριτήρια για να δούμε αν είναι σωστό ή όχι», λέει ο ίδιος μιλώντας στο «Buongiorno» και τη Φαίη Σκορδά.

«Πολύ έχουν σχολιάσει αρνητικά γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένας ιερέας αντί να είναι ο τυπικός και να κάνει αυτά που έχουμε συνηθίσει, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό».