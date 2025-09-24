Στην Ιταλία έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση για τη διαφήμιση που πραγματοποίησε ένας ιερέας στο Μιλάνο προωθώντας συμπληρώματα διατροφής. Ο 32χρονος ιερέας Αλμπέρτο Ραβανιάνι αξιοποιεί την εμφάνισή του για να προσελκύσει νέους στην εκκλησία, συγκεντρώνοντας πάνω από 272.000 ακολούθους στο Instagram.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, ο 32χρονος ιερέας Αλμπέρτο λέει ότι τα συμπληρώματα διατροφής τον βοήθησαν να ανακτήσει την ενέργειά του για να συνεχίσει το έργο του: «Η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου, γι’ αυτό συμπληρώματα Bond».

«Το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι ένας τρόπος να αγαπώ τον εαυτό μου και να σέβομαι την υγεία που μου έχει δοθεί. Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο στο βιογραφικό μου που σας οδηγεί στο κατάστημα Bond Supplements. Χρησιμοποιήστε τον με σύνεση» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο 32χρονος ιερέας προσθέτοντας τα συμπληρώματα διατροφής που διαφήμισε «δεν με κάνουν να γίνω ο Σούπερμαν ή ο Ιησούς Χριστός, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη μου κατάσταση».

Το βίντεο, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις με αρκετούς να τον κατηγορούν ότι «ξεπέρασε τα όρια».

«Περνάς τα όρια, ένας ιερέας πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Συγχώρεσέ με, αλλά το εννοώ… Είθε ο Κύριος να σε βοηθήσει να διακρίνεις» έγραψε ένας σχολιαστής.

«Αγαπητέ Ντον Αλμπέρτο, ρίχτηκες στον κόσμο και αυτό δεν είναι καλό για σένα και για εμάς. Επέστρεψε στην παράδοση, μόνο εκεί θα βρεις τον αληθινό δρόμο. Σε έχω στις προσευχές μου» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Ένας ιερέας που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προώθηση της εικόνας του παρά στη φροντίδα των ψυχών έχει ήδη σταματήσει – στην πραγματικότητα – να είναι ιερέας» υποστήριξε ένας τρίτος. «Είμαι άφωνος. Νομίζω ότι σύντομα θα δούμε ότι θα εγκαταλείψει τα ρούχα του, λίγο υπερβολικά στον κόσμο… Τι απογοήτευση» επισήμανε ένας τέταρτος με άλλον σχολιαστή να τον κατηγορεί ότι «οδηγεί πολλές ψυχές σε λάθος δρόμο» και ότι είναι «ναρκισσιστής».

Ο 32χρονος ιερέας από την πλευρά του υπερασπίστηκε την επιλογή του με το επιχείρημα ότι ήταν ένας τρόπος να συγκεντρώσει χρήματα για την ενορία του.

«Ρωτήστε τον ιερέα σας πώς συγκεντρώνει χρήματα για την ενορία. Φεστιβάλ, αγορές, συνεργασίες με τοπικές εταιρείες κ.λπ. Εδώ, κάνω το ίδιο, αλλά στο διαδίκτυο» απάντησε χαρακτηριστικά. Σε follower του, δε, που πρότεινε να ζητήσει δωρεές, ο ντον Αλμπέρτο απάντησε: «Μπορώ να προσπαθήσω, αλλά μπορείτε να φανταστείτε αν ζητήσω δωρεές για να αγοράσω κάμερες και να φτιάξω ένα podcast; Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσει ο περισσότερος κόσμος; Δεν νομίζετε ότι θα με χτυπήσουν επειδή θα έπρεπε να δώσω τα χρήματα στους φτωχούς και τους άρρωστους; Δεν είναι εύκολο αυτό».