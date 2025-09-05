Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η παραδοχή ενός Πολωνού ιερέα για ασελγείς πράξεις σε βάρος παιδιών στο Παρίσι, γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από αρκετές δεκαετίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, δεκατέσσερα άτομα έχουν ήδη απευθυνθεί στο ειδικό όργανο της Εκκλησίας της Γαλλίας, ζητώντας αποζημίωση για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν από τον εν λόγω άνδρα.

Ο συγκεκριμένος ιερέας, ο οποίος διατηρούσε στενές επαφές με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά μαθητές στην πολωνική κατώτερη ιερατική σχολή στο Παρίσι, την οποία διηύθυνε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1988, όταν και έκλεισε.

Σε ηλικία πλέον 90 ετών, ο ίδιος ομολόγησε ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος αγοριών πολωνικής καταγωγής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξαν ασέλγειες, ναι», ενώ εκτίμησε ότι τα περιστατικά διήρκεσαν «τρία ή τέσσερα χρόνια». Ο ιερέας, ο οποίος διαμένει σήμερα στον νομό Γιόν, στην κεντρική Γαλλία, υποστήριξε επίσης ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον «τότε επίσκοπό του».

Καταγγελίες και αποζημιώσεις από τη γαλλική Εκκλησία

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien, ο ιερέας είχε ήδη ομολογήσει τις πράξεις του το 2011 σε θύματα που τον αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου αποφοίτων της σχολής. Από τον Ιούλιο, μετά τη δημοσίευση σχετικού άρθρου σε πολωνικό περιοδικό, 14 άτομα επικοινώνησαν με την INIRR (Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Αναγνώρισης και Αποζημίωσης), όπως επιβεβαίωσε η πρόεδρός της, Μαρί Ντερέν ντε Βοκρεσόν.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για 13 άνδρες – φερόμενα ως θύματα της ιερατικής σχολής – και μια γυναίκα, που ήταν ανήλικοι κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Όλοι ζουν σήμερα στην Πολωνία, με μόνο έναν εξ αυτών να μιλάει γαλλικά.

Η Μαρί Ντερέν έθεσε δημόσια το ζήτημα της δικαιοδοσίας, επισημαίνοντας πως «το ερώτημα για εμάς είναι εάν αυτή η ιερατική σχολή και οι ιερείς που βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο της πολωνικής αποστολής στο Παρίσι εμπίπτουν στην ευθύνη της Εκκλησίας της Γαλλίας».

Η INIRR, που ιδρύθηκε το 2022 και χρηματοδοτείται από την Εκκλησία της Γαλλίας, καταγράφει μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής βίας και παρέχει οικονομικές αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τα 60.000 ευρώ.