Στο πένθος βυθίστηκε την Πέμπτη (25/9) ο ελληνικός αθλητισμός, που αποχαιρετά τον Θανάση Καπνίδη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε την πορεία της ενόργανης γυμναστικής στην Ελλάδα.

Ο ίδιος είχε ανοίξει τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής σε διεθνές επίπεδο, ενώ υπο την καθοδήγηση του ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατέκτησε μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αποκορύφωμα φυσικά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996, ένα γεγονός που άλλαξε τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Παράλληλα, υπήρξε ο προπονητής που βοήθησε τον Δημοσθένη Ταμπάκο στα πρώτα βήματα του, ενώ αργότερα ανέλαβε τον ρόλο του τεχνικού στην ενόργανη ανδρών και γυναικών (1997-2000). Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας εποχής των γυμναστών.

Είχε επίσης ιδιαίτερα σημαντική δράση και στα οργανωτικά δρώμενα πρωτοστατώντας στη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τη δεκαετία του ’90, ενώ στάθηκε στο πλευρό του Θανάση Βασιλειάδη στην προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας το 2007.

Η απώλεια του Θανάση Καπνίδη αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η πολύτιμη συμβολή του θα μείνει ζωντανή μέσα από τις επιτυχίες και τις βάσεις που τέθηκαν για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής.