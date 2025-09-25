Σύμφωνα με την απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η ποινή επιβλήθηκε έπειτα από τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, οι οποίες κατέγραψαν φθορές. «Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του αγώνα της 17ης Σεπτεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε ότι οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ προκάλεσαν την καταστροφή είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων στη Θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 9 του ν. 5085/2024, το οποίο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση βίαιων επεισοδίων και φθορών από τους φιλάθλους. Το πρόστιμο αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη των ποδοσφαιρικών σωματείων για τη συμπεριφορά των οπαδών τους, ακόμα και σε εκτός έδρας αγώνες. Η Δ.Ε.Α.Β., μέσω αυτής της ενέργειας, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις ομάδες ότι η ανοχή σε τέτοια περιστατικά είναι μηδενική και ότι οι συνέπειες είναι άμεσες.

Παράλληλα με την επιβολή του προστίμου, η Δ.Ε.Α.Β. εξέτασε και μία άλλη περίπτωση που αφορούσε τον ίδιο αγώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, καθώς και την Έκθεση του Παρατηρητή της Δ.Ε.Α.Β., η επιτροπή αποφάσισε να απαλλάξει έναν ανήλικο φίλαθλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την κατηγορία της φθοράς ενός πλαστικού καθίσματος.

Η απόφαση αυτή καταδεικνύει την προσεκτική και διακριτική στάση της επιτροπής, η οποία εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το γεγονός ότι ο ανήλικος φίλαθλος απαλλάχθηκε, χωρίς να εφαρμοστεί το άρθρο 9 του ν. 5085/2024, δείχνει ότι η Δ.Ε.Α.Β. δεν εφαρμόζει τις ποινές με αυστηρότητα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ατομικά στοιχεία της κάθε περίπτωσης, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικους.

Η στάση αυτή εστιάζει όχι μόνο στην τιμωρία, αλλά και στην αποκατάσταση και την εκπαιδευτική διάσταση της πρόληψης της βίας στα γήπεδα.

Αυτές οι δύο αποφάσεις, παρά τη φαινομενική αντίθεσή τους, υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων αθλητικής βίας και την προσπάθεια της Δ.Ε.Α.Β. να τα αντιμετωπίσει με ισορροπία, εφαρμόζοντας τους νόμους.