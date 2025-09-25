Με 157 ψήφους υπέρ και 130 κατά, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο του ίδιου νομοσχεδίου, το άρθρο 36 που αφορά την ενίσχυση του σκοπού, τον επαναπροσδιορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συγκέντρωσε επίσης 157 ψήφους υπέρ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την αντικατάσταση και προσθήκη σχετικών παραγράφων στον νόμο 4109/2013, ενισχύοντας έτσι το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας.