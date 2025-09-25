Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο

Νέα ρύθμιση χρεών

Δύο πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν προσεχώς

1. Τι θα προβλέπει αυτή που αφορά την επέκταση των σημερινών 24 και 48 δόσεων

2. Τι θα περιλαμβάνει εκείνη που θα επανενεργοποιήσει τις 120 δόσεις

• Ολα τα νέα όρια χρεών για να συμμετάσχει κάποιος

• Πόσες ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες αφορούν και ποια υποχρεωτική προκαταβολή απαιτείται

• Τα 2+1 άμεσα και έμμεσα μπόνους για τους ελεύθερους επαγγελματίες

===========

Γιατί προσλαμβάνονται

Εκατό Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ.

• Θα ενταχθούν ως ειδικοί φρουροί και θα λειτουργούν ως «μυστικοί αστυνομικοί»

• Βασική προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν τη γλώσσα ρομανί

===========

Στη Σαντορίνη

Το ηφαίστειο προκάλεσε τους σεισμούς

Τι αποκαλύπτει η έρευνα 31 ερευνητών από έξι χώρες

===========

Στον Ερντογάν

Σκληρή απάντηση από Αθήνα και Λευκωσία

• Μητσοτάκης: «Δεν συζητάμε κυριαρχικά δικαιώματά μας με την Τουρκία»

• Χριστοδουλίδης: «Υποκρισία στο μέγιστο βαθμό από τον τούρκο πρόεδρο»

• Και μία «κόντρα» στο παρά πέντε της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

===========

«Blue Star Chios»

Διπλή δίωξη για τον νεκρό ναυτεργάτη

===========

Ενθετο Υγεία

Ρινικό εμβόλιο κατά γρίπης για παιδιά και εφήβους

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τ.Α. 0-0

Σπατάλησε ξανά σημαντικές ευκαιρίες

Απόψε ο ΠΑΟ εκτός με τη Γιουνγκ Μπόις

Κύπελλο

Αστέρας Aktor- Oλυμπιακός 1-2

Ο Ταρέμι «μίλησε» με δύο γκολ

H AEK 2-1 τον Παναιτωλικό