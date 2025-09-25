Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η δοκιμαστική ενεργοποίηση αφορά το σύνολο των σειρήνων Πολιτικής Άμυνας στην επικράτεια.

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι πρόκειται για δοκιμή και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν καμπάνες Ιερών Ναών με συγκεκριμένο ρυθμό.

Αναλυτικό πρόγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών έχει ανακοινωθεί για διάφορες περιοχές και χρονικά διαστήματα.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη μεγάλη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει πως η ενεργοποίηση των σειρήνων έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή σύγχυσης για το κοινό. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της ήχησης των σειρήνων, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών της επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών, διάρκειας τριών λεπτών.

Το πρόγραμμα της δοκιμής προβλέπει συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για την ήχηση των σειρήνων, που περιλαμβάνει τόσο το σύνολο της επικράτειας όσο και επιμέρους γεωγραφικούς τομείς. Οι ήχοι των σειρήνων θα διαφέρουν ως προς τη διάρκεια και την ένταση, προσομοιώνοντας διάφορα είδη συναγερμού, όπως σήμανση αεροπορικής επίθεσης, λήξης συναγερμού και προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ (Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική απειλή).

Ενδεικτικά, οι σειρήνες θα ηχήσουν στις 11:00 τοπική ώρα σε όλη τη χώρα για σήμανση αεροπορικής επίθεσης, ενώ ακολουθούν διαδοχικές ηχήσεις σε επιμέρους τομείς όπως ο Βορειοανατολικός, Νότιος, Δυτικός, Κεντρικός και Ανατολικός Τομέας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με σήματα προειδοποίησης και λήξης συναγερμού έως τις 12:55.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ετοιμότητα και τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Πολιτικής Άμυνας πανελλαδικά.