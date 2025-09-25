Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φτάνοντας σε πολλές περιοχές τους 28 με 30, και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που σταδιακά κατά τόπους θα πυκνώσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ τη νύχτα θα ενισχυθούν περαιτέρω. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικούς όμβρους και πιθανή εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 31 βαθμούς και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς, στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες: Επιδείνωση του καιρού και πτώση της θερμοκρασίας

Για την Παρασκευή, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από το απόγευμα στα δυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο ως 8 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος, τη Δευτέρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.