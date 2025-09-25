Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας που προστατεύει τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για απείθεια και υπεξαίρεση.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου κατασχέθηκαν 39 αρχαία ή πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες, κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορείς, αγγεία, αρύβαλλοι, οινοχόες, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και μια φιάλη με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής 28 πιθανώς αρχαίων αντικειμένων, λαμβάνοντας σχετική έγκριση για 12 από αυτά. Τα υπόλοιπα 16 αντικείμενα, κρίσιμα για την επιστημονική και καλλιτεχνική τους αξία, του είχαν ζητηθεί να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Παρά την αμετάκλητη καταδίκη του για την υπόθεση, αρνήθηκε να τα παραδώσει, με αποτέλεσμα η άδεια κατοχής να ανακληθεί.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε από την αστυνομία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.