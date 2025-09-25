Η McDonald’s China ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, μία επένδυση άνω των 400 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 47,72 εκατομμυρίων ευρώ) στην εκπαίδευση ταλέντων μέσα στην επόμενη τριετία, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον εκσυγχρονισμό του Hamburger University στη Σανγκάη.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του αναφερόμενου πανεπιστημίου σε τρεις διαστάσεις για μία “πιο έξυπνη, πιο ανοιχτή και πιο ολιστική ανάπτυξη”, ώστε να οργανωθεί ένα σύστημα καλλιέργειας ταλέντων για τα εστιατόρια στην ψηφιακή εποχή.

Η ανακοίνωση για την επένδυση συμπίπτει με την 15η επέτειο του πανεπιστημίου McDonald’s Hamburger University China, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, ως το 7ο παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης της αμερικανικής εταιρίας.

Το αναφερόμενο πανεπιστήμιο κατά την τρέχουσα περίοδο εκπαιδεύει περίπου 10.000 συμμετέχοντες ετησίως και υποστηρίζει περίπου 200.000 εργαζόμενους μέσω μιας πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning).