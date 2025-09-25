Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η ΑΒ Βασιλόπουλος με την τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν και υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες, ενδεχομένως μέσα στη Δευτέρα, η ΑΒ Βασιλόπουλος θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στη Δυτική Μακεδονία, αξιοποιώντας το δίκτυο της Πτολεμαΐς, που σήμερα αριθμεί οκτώ καταστήματα.

Η συμφωνία αφορά την πώληση πέντε καταστημάτων, τέσσερα στην Πτολεμαΐδα και ένα στο Αμύνταιο. Τα υπόλοιπα τρία καταστήματα, στις οδούς Νοσοκομείου, Επιβατών και στην παλιά Εθνική Οδό Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία και δεν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Η οικονομική εικόνα της Πτολεμαΐς

Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της Πτολεμαΐς ΕΠΕ για το 2023 καταγράφουν έναν ελαφρώς αυξημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 6,99 εκατ. ευρώ, από 6,95 εκατ. ευρώ το 2022. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 1,68 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας από τα 1,79 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν στις 93,3 χιλ. ευρώ, έναντι 141 χιλ. ευρώ το 2022, αντικατοπτρίζοντας τις πιέσεις από αυξημένα λειτουργικά έξοδα και το κόστος διάθεσης. Παρά την κάμψη στην κερδοφορία, η εταιρεία παρουσίασε βελτίωση στην καθαρή της θέση, η οποία ανήλθε σε 1,60 εκατ. ευρώ, από 1,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν σε 1,06 εκατ. ευρώ από 1,16 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το προσωπικό διατηρήθηκε σταθερό στους 51 εργαζόμενους.