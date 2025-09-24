Ένας άνδρας συνελήφθη για μια κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το αεροδρόμιο του Χίθροου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ την Τρίτη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Χιλιάδες επιβάτες αντιμετώπισαν προβλήματα σε πολλά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Heathrow, το Βρυξέλλες – όπου ακυρώθηκε το ήμισυ των πτήσεων – το Βερολίνο, το Δουβλίνο και το Κορκ.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλημάτων της NCA, δήλωσε: «Αν και αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και συνεχίζεται.

Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί μια επίμονη παγκόσμια απειλή που συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές διαταραχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μαζί με τους εταίρους μας εδώ και στο εξωτερικό, η NCA είναι αποφασισμένη να μειώσει αυτή την απειλή προκειμένου να προστατεύσει το βρετανικό κοινό».

Η φερόμενη κυβερνοεπίθεση έπληξε την Collins Aerospace και προκάλεσε διαταραχές στα συστήματα check-in και επιβίβασης στα αεροδρόμια του Λονδίνου Heathrow, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Πηγή: Daily Mail