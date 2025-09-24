Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, όταν ο Ράιαν Ρουθ, ο 59χρονος άνδρας που καταδικάστηκε για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με στυλό μέσα στη δικαστική αίθουσα, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Οι ένορκοι έκριναν τον Ρουθ ένοχο για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε: απόπειρα δολοφονίας εν ενεργεία προεδρικού υποψηφίου, παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών, οπλοκατοχή με σβησμένο σειριακό αριθμό, κατοχή όπλου με σκοπό τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου.

Ο Ρουθ είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από επιχείρηση της Μυστικής Υπηρεσίας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Πράκτορες τον εντόπισαν κρυμμένο σε θάμνους κοντά σε ιδιόκτητο γήπεδο γκολφ του προέδρου Τραμπ, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στον χώρο. Στο σημείο βρέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο και μια κάμερα, αποδεικτικά στοιχεία που φανερώνουν σχεδιασμένη απόπειρα επίθεσης.

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στον λαιμό με ένα στυλό, προτού ακινητοποιηθεί από τέσσερις άνδρες των US Marshals.

Έντονη ήταν και η αντίδραση της κόρης του, Σάρα Ρουθ, η οποία ξέσπασε φωνάζοντας μέσα στην αίθουσα:«Μην κάνεις τίποτα! Θα σε βγάλω από εδώ! Τι στο διάολο Δεν πείραξε κανέναν! Αυτό δεν είναι δίκαιο! Όλα είναι στημένα!» είπε, συνοδεύοντας τα λόγια της με υβριστικές εκφράσεις προς τους ενόρκους.

Ντόναλντ Τραμπ: Είναι ένας κακός άνθρωπος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την καταδίκη με επίσημη δήλωσή του, ευχαριστώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εισαγγελία για την ορθή διαχείριση της υπόθεσης.

«Η δίκη διεξήχθη με απόλυτη σχολαστικότητα και επαγγελματισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τον δικαστή και τους ενόρκους για την υπομονή και τη σοβαρότητά τους. Επρόκειτο για έναν κακό άνθρωπο με επικίνδυνες προθέσεις και ευτυχώς, συνελήφθη πριν προκαλέσει ανεπανόρθωτο κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.